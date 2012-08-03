Дорожные люки в Москве предлагают обрамлять резиной

ИТАР-ТАСС

Мосводоканал предлагает обрамлять дорожные люки до асфальтировки дорожного полотна вставкой из резины для удобства водителей автомобилей.

Резиновая вставка представляет собой пластину, склеенную из двух монолитных резиновых частей и листовой стали в основании. Конструкция позволяет сократить время ремонтно-восстановительных работ люков на проезжей части.

До последнего времени при асфальтировке дорог использовались квадратные карты. Однако такой метод ремонта имел свои недостатки – помимо перерасхода асфальта, отремонтированный участок быстро разрушался.

Для решения этой проблемы внедряется метод кругового фрезерования при асфальтировке карт колодцев. Благодаря этому увеличивается интервал между проведениями ремонтных работ и повышается безопасность движения в городе.