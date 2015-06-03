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03 июня 2015, 19:23

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На платных участках трассы М4 "Дон" начнут действовать скидки

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Автодор" запустил программу скидок для постоянных пользователей платных участков трассы М-4 "Дон". Водителям предложат скидки на проезд в зависимости от частоты или дальности поездок.

Как сообщает пресс-служба компании, автомобилисты смогут получать баллы за оплаченные километры или за каждый проезд через пункт взимания платы. Воспользоваться скидками сможет любой водитель, который приобрел или взял в аренду транспондер (прибор, которые автоматически списывают сумму за проезд), зарегистрировался в личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru и подтвердил желание стать участником программы.

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Пользователь накапливает баллы в зависимости от одного из двух параметров: либо за каждый оплаченный проезд через пункт взимания платы, либо за каждые 50 оплаченных километров (когда автовладелец платит за 100 километров и больше).

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За каждую оплату проезда баллы начисляются отдельно. За накопленные баллы можно приобрести скидки на любой календарный месяц. Баллы, полученные участником программы, должны быть использованы в течение 12 месяцев с даты начисления.

Впоследствии программу скидок планируют запустить и на других платных магистралях "Автодора".

Напомним, платный участок на М4 в Московской области занимает отрезок от 48-го до 71-го километра трассы. Стоимость проезда составляет от 10 до 120 рублей в зависимости от габаритов авто и времени суток:

  • для легковушек и мотоциклов – 10 рублей ночью (с 0.00 до 7.00) и 30 рублей днем;
  • для среднегабаритного транспорта – 15 рублей ночью и 45 рублей днем;
  • для автобусов и грузовиков – 20 рублей ночью и 60 рублей днем;
  • для фур и автомобилей с прицепом выше 2,6 метра – 40 рублей ночью и 120 рублей днем.

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