На Петровке ограничат движение из-за концерта

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На улице Петровка в центре столицы ограничат движение транспорта, сообщили m24.ru в пресс-службе московского управления ГИБДД.

Так, улица будет перекрыта 3 сентября с 16 до 23 часов. Это связано с проведением на Театральной площади концерта "Вечному городу – вечная музыка".

Напомним, до 4 сентября будет закрыта одна полоса на участке Неглинной улицы. Это связано с реконструкцией здания Государственного академического Малого театра России.

Помимо этого, движение по участку Лубянской площади ограничили в связи с подготовкой ко Дню города.

Ограничение будет действовать до 10 сентября. На этот период будет закрыта для автомобильного движения полоса, прилегающая к клумбе.

Согласно данным департамента, движение перекрыто от Центрального детского магазина до здания Федеральной службы безопасности.