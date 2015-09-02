Нормативы Москвы: Выбоины и ямы на дорогах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Практически каждый водитель сталкивался с проблемой неровной дороги во время поездки, а иногда на пути колесо может угодить в глубокую яму. Из-за этого приходиться значительно снижать скорость, чтобы не повредить "железного коня" и свое здоровье. Если выбоины образуются на крупных скоростных магистралях, то об этом обязательно должны предупреждать соответствующие знаки.

Часто подобная проблема встречается на дворовых территориях, где не успевают вовремя менять асфальт. Порой даже маленькая пробоина может привести водителя в негодование, но тут важно знать нормы, чтобы смело бить тревогу.

Размеры ям

Согласно требованию по эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и других повреждений, которые выходят за пределы допустимой нормы.

Размеры дорожных ям не должны превышать:



15 сантиметров по длине;

60 сантиметров по ширине;

5 сантиметров по глубине.

Инфографика m24.ru

Устранение проблем

Предельно допустимая площадь повреждения на 1000 квадратных метров и сроки устранения проблемы:

Узкие улицы, дворовые территории не больше 2,5 квадратных метра [ЯЧЕЙКА]не более 10 суток

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Городские магистрали со скоростью движения до 60 км/ч

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]не больше 1,5 квадратных метров

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]не более 7 суток

[/ЯЧЕЙКА] [ЯЧЕЙКА]Скоростные магистрали со скоростью движения до 130 км/ч; шоссе со скоростью 80–90 км/ч

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]не больше 0,3 квадратных метра

[/ЯЧЕЙКА][ЯЧЕЙКА]не более 5 суток

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