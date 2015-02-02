Реконструкцию развязки МКАД и Ленинского проспекта завершат в октябре

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Власти планируют завершить реконструкцию развязки МКАД и Ленинского проспекта к октябрю. Работы ведутся с опережением графика, отметил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По этому объекту сомнений никаких нет, подрядчик работает очень хорошо. К октябрю будет закончен весь объем полностью, а вводить мы начнем частями по мере готовности эстакад", - добавил заммэра.

Как пояснили M24.ru в пресс-службе столичного Стройкомплекса, сейчас строители завершили бетонирование эстакады путепровода. Подходят к концу работы по возведению опор на трех других эстакадах.

Кроме того, рабочие расширяют проезжую часть на МКАД и Ленинском проспекте, переустраивают дождевую канализацию, сети связи, водопроводные и электросети.

"Москва строится": Развязка между МКАД и Ленинским проспектом

Марат Хуснуллин добавил, что в этом году также планируется завершить строительные работы на развязке на пересечении МКАД с Рязанским проспектом.

Напомним, в ходе реконструкции клеверной развязки на пересечении Ленинского проспекта и МКАД будут построены три эстакады и тоннель.

Строители возводят левоповоротную эстакаду для съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД и две эстакады, которые позволят съехать с Киевского шоссе на внутреннюю и внешнюю стороны кольцевой автодороги. Для совершения левых поворотов с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе будет сооружен левоповоротный съезд (тоннель).

Цель проведения этих работ - отделить поток автомобилей, двигающихся по МКАД, от машин, которым необходимо съехать на Ленинский проспект или Киевское шоссе. Существующий "клеверный лист" не справляется с плотным транспортным потоком, из-за чего и возникают пробки.

Как ранее сообщал Марат Хуснуллин, после реконструкции пропускная способность развязки МКАД с Ленинским проспектом увеличится в 2,5 раза.

На развязках МКАД построят дополнительные разгонные полосы

Добавим, все клеверные развязки в в столице будут модернизированы в развязки с направленными съездами.

Проект реконструкции МКАД столичные власти подготовят к концу 2015 года. Инвесторам предложено реконструировать въезды и выезды на кольцевую автодорогу. В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Так, на 24 километре МКАД может появиться еще один съезд к торгово-развлекательному комплексу "Вегас", а возле Выставочного центра - два выезда на обе стороны кольцевой автодороги.

Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волокаламку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД. На всех развязках МКАД, где идет реконструкция, создадут дополнительные разгонные полосы за счет бюджета города.