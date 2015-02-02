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Дорогу от Боровского шоссе до деревни Ботаково в ТиНАО расширят до четырех полос к 2017 году, сообщил Агентству "Москва" первый заместитель руководителя департамента развития новых территорий Валерий Шкуров.

По его словам, строительство трассы планируется начать в этом году. Протяженность участка составит почти 13,5 километров. Сейчас проект находится в завершающей стадии, уже утвержден проект планировки.

После реконструкции дорогу расширят с двух до четырех полос по две в каждом направлении. Кроме того, трассу обустроят тротуарами, элементами для безопасного движения пешеходов и транспорта, освещением и инженерными коммуникациями, шумозащитными экранами в местах примыкания жилой застройки.

Шкуров также отметил, что после окончания реконструкции пропускная способность на этом участке увеличится более чем в 1,5 раза. "Реконструкция дороги увеличит пропускную способность автотранспорта за счет расширения проезжей части, дополнительно будут построены заездные карманы для общественного транспорта, правоповоротные съезды, что увеличит безопасность дорожного движения и обеспечит лучший доступ граждан к объектам", - сказал чиновник.

"Москва в цифрах": Московский трамвай

Напомним, в Новой Москве запланировано и продление двух действующих веток метро – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Так, в ближайшее время на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Кроме того, у всех железнодорожных платформ в Новой Москве появятся транспортно-пересадочные узлы. Так, ТПУ откроют около станций "Саларьево", "Румянцево" и в поселке Коммунарка.

Помимо этого, к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог. Так, построят дорогу от города Московский до аэропорта Остафьево. Строительные работы начнутся уже в этом году, а завершатся в 2017-м. Длина новой трассы составит 8,5 километров. В 2018 году планируется достроить и трассу МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево. Ее строительство начнется в конце второго квартала следующего года.