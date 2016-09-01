Более 20 километров выделенных полос появится в Москве в сентябре

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Четыре новых выделенных полосы общей протяженностью 22 километра появятся в Москве в сентябре, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Выделенные полосы для наземного общественного транспорта появятся на участках: Хорошевское шоссе – улица Мневники, улица Подольских Курсантов, Свободный проспект – Вешняковская улица (до пересечения с улицей Красный Казанец), Лианозовский проезд – Череповецкая улица – улица Лескова – улица Широкая.

Ежедневно этими маршрутами пользуется до 500 тысяч человек. Данные выделенные полосы сделают в рамках краудсорсинг-проекта "Наши маршруты".

"Сегодня каждый пятый пассажир наземного городского транспорта Москвы передвигается на маршрутах, курсирующих по выделенным полосам – это более 1,5 миллиона человек ежедневно. На магистралях, где организованы выделенные полосы, количество ДТП снижается в среднем на 20–40 процентов, а скорость городского транспорта возрастает на 15–30 процентов", – цитирует пресс-служба главу департамента транспорта Максима Ликсутова.

В этом году в центре города появится семь километров новых выделенных полос. Они начнут работать на Моховой, Охотном Ряду и в Театральном проезде, на Таганской улице, улице Серафимовича, а также на участках улиц Малая Дмитровка и Садовой-Триумфальной. Общая протяженность всех выделенок в Москве составит более 230 километров.