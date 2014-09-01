Берсеневская и Болотная набережные будут пешеходными по выходным до октября

По выходным в центре Москвы ограничат движение транспорта

Берсеневская и Болотная набережные останутся пешеходными по выходным до октября. Столичные власти продлили запрет на движение машин у "Красного Октября" еще на месяц.

Напомним, что набережные стали пешеходными по выходным с 26 апреля. Как сообщало M24.ru, новая пешеходная зона протянулась от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной.

В следующий месяц с 23.00 пятницы до 6.00 понедельника будут закрыты для проезда Болотная набережная от дома №2 корп. 8 до пересечения с Берсеневской набережной, а также Берсеневский переулок и Берсеневская набережная от Болотной набережной до дома № 18-20-22 стр. 1, сообщает столичный департамент транспорта.

Фото: dt.mos.ru

Отметим, что решение об организации новой пешеходной зоны было принято в связи с тем, что затруднения в движении вблизи набережных мешают комфортному перемещению пешеходов и проезду спецтехники - движение там однополосное и односторонее.

Ранее Сергей Собянин заявил, что территория "Золотого острова" с площадкой бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" станет общественной пешеходной зоной. При этом исторические здания полностью сохранят.

Кроме того, территорию бывшей фабрики "Красный Октябрь", Крымскую набережную и парк искусств "Музеон" свяжет пешеходный мост. Работы над проектом планируется завершить в 2015 году.

Где появятся новые пешеходные зоны

Отметим, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон.

"Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал Сергей Собянин..

Мэр отметил, что недавно к этому списку добавились такие исторические улицы, как Пятницкая, Маросейка и Покровка.