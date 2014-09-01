Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

01 сентября 2014, 16:51

Берсеневская и Болотная набережные будут пешеходными по выходным до октября

дороги транспорт улицы пешеходные зоны Болотная набережная Берсеневская набережная ограничение движения транспорта

По выходным в центре Москвы ограничат движение транспорта

Берсеневская и Болотная набережные останутся пешеходными по выходным до октября. Столичные власти продлили запрет на движение машин у "Красного Октября" еще на месяц.

Напомним, что набережные стали пешеходными по выходным с 26 апреля. Как сообщало M24.ru, новая пешеходная зона протянулась от храма Христа Спасителя до Якиманской набережной.

В следующий месяц с 23.00 пятницы до 6.00 понедельника будут закрыты для проезда Болотная набережная от дома №2 корп. 8 до пересечения с Берсеневской набережной, а также Берсеневский переулок и Берсеневская набережная от Болотной набережной до дома № 18-20-22 стр. 1, сообщает столичный департамент транспорта.

Фото: dt.mos.ru

Отметим, что решение об организации новой пешеходной зоны было принято в связи с тем, что затруднения в движении вблизи набережных мешают комфортному перемещению пешеходов и проезду спецтехники - движение там однополосное и односторонее.

Ранее Сергей Собянин заявил, что территория "Золотого острова" с площадкой бывшей кондитерской фабрики "Красный Октябрь" станет общественной пешеходной зоной. При этом исторические здания полностью сохранят.

Кроме того, территорию бывшей фабрики "Красный Октябрь", Крымскую набережную и парк искусств "Музеон" свяжет пешеходный мост. Работы над проектом планируется завершить в 2015 году.

Где появятся новые пешеходные зоны

Отметим, что за три года в Москве создали порядка 100 километров пешеходных зон.

Ссылки по теме

"Начав с пилотной зоны в Столешниковом переулке, за три года мы создали около 100 километров пешеходных дорог и улиц. Причем не только в центре, но и во всех округах и районах столицы. Пространствами для пешеходов стали Крымская набережная, Никольская улица, Большая Дмитровка, Замоскворечье и целый ряд других объектов", - сказал Сергей Собянин..

Мэр отметил, что недавно к этому списку добавились такие исторические улицы, как Пятницкая, Маросейка и Покровка.

Сюжеты: Ограничение движения на улицах Москвы , Москва пешеходная: где гулять в городе

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать