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Город

01 августа 2014, 00:02

Рядом с подземными переходами уберут наружную рекламу

дороги реклама пешеходные переходы Владимир Черников социальная сфера

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве запретят размещать наружную рекламу рядом с подземными пешеходными переходами. Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Владимир Черников пояснил M24.ru, что рекламные конструкции расположены слишком близко к дороге и отвлекают внимание водителей. Демонтаж может начаться уже в августе.

"Как правило, рядом с подземными пешеходными переходами размещают ситиборды. Их опоры монтируются в основание перехода. Мы считаем, что это лишние рекламные конструкции, и будем очищать город от них. Кроме того, ситиборды отвлекают водителей", - сказал Черников.

В проекте постановления (имеется в распоряжении M24.ru) говорится, что будет запрещено размещение рекламных конструкций в основании подземных переходов, рядом с переходами и на парапетах. Документ может быть принят уже в августе.

"На следующий день после принятия документа владельцы получат предписания на демонтаж. Если за месяц они не уберут рекламу, то демонтировать будет подразделение нашего департамента. Будем действовать, как в свое время убирали перетяжки", - пояснил Черников.

Ситиборды – это рекламные конструкции среднего формата (3,7 м на 2,7 м) с внутренней подсветкой, у которых есть поверхности для размещения рекламы с одной или двух сторон. Что касается подземных переходов, то их в Москве на сегодняшний день более 500.

Напомним, в 2011 году правительство Москвы приняло постановление о запрете размещения рекламных транспарантов-перетяжек над проезжей частью. Установка рекламных конструкций на фасадах зданий тоже была запрещена. Тем не менее предприниматели все равно продолжают размещать рекламные баннеры, выдавая их за вывески. В новом постановлении "О размещении информационных конструкций в городе Москве", которое вступило в силу в декабре прошлого года, баннеры и перетяжки не упоминаются. Поэтому сейчас Москомархитектура готовит поправки в постановление о запрете на этот вид информационных конструкций.

Заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин согласен, что рекламные конструкции отвлекают водителей. "Вдоль автомобильных дорог рекламу ставить не нужно – там должны быть информативные, остерегающие знаки. А если человеку, предположим, нужно что-то купить и он видит рекламу с этим товаром, он отвлечется. Множество аварий происходит из-за того, что водители читают постороннюю информацию. Поэтому будет правильно убрать все отвлекающие моменты", – сказал он.

Напомним, 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Поступление от наружной рекламы в бюджет Москвы за 10 лет составит 75 млрд рублей . Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

Наталья Савельева

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