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01 февраля 2015, 20:18

Водителей просят быть осторожными в связи с гололедом

дороги ГИБДД гололед предупреждения предосторожности

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными в связи с гололедом на дорогах, сообщает пресс-службе столичного главка ГИБДД.

По прогнозам Гидрометцентра ночью плюсовые температуры в столице будут меняться на минусовые. Поэтому водителей просят быть особенно осторожными при проезде мостов, эстакад и путепроводов, где вероятность образование гололеда особенно высока.

Кроме того, нужно быть внимательными при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворов, где из-за постоянного торможения также образуются наледи.

Помимо этого, ГИБДД призывает соблюдать меры предосторожности и пешеходов, они должны пользоваться светоотражающими элементами или ярче одеваться в условиях гололеда.

Напомним, в первые сутки февраля погода в столичном регионе отметилась целым набором нехарактерных для зимы явлений. Ночью было очень тепло, температура держалась выше ноля градусов, прошел дождь.

При этом под утро в столичном регионе наблюдается редкое атмосферное явление - зимняя гроза.

Кроме того, московская погода установила новый температурный рекорд для 1 февраля. Так, в 07.00 воздух в столице прогрелся до плюс 3,1 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1914 году.

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