В допинг-пробах биатлонисток Юрьевой и Старых обнаружен эритропоэтин

Фото: ИТАР-ТАСС

В допинг-пробах российских биатлонисток Екатерины Юрьевой и Ирины Старых обнаружен эритропоэтин. Об этом сообщает "КоммерсантъFM" со ссылкой на главного редактора агентства "Весь Спорт" Андрея Митькова.

Ранее сообщалось, что трое биатлонистов из России и Литвы уличены в употреблении запрещенных препаратов. Положительные результаты показали пробы А, взятые в рождественскую и новогоднюю паузы.

По информации "Чемпионат.ком" российскими спортсменами, пойманными на допинге, оказались биатлонистки Юрьева и Старых. Официально имена спортсменов, уличенных в применении допинга, будут названы после вскрытия пробы B.

Стоит отметить, что Ирина Старых вошла в состав олимпийской сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи. В свою очередь, Юрьева оказалась вне заявки на Олимпиаду.

Напомним, что последний крупный допинг-скандал в биатлоне произошел в 2008 году, когда пробы сразу трех российских спортсменов - Дмитрия Ярошенко, Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой - дали положительный результат. Все трое биатлонистов были дисквалифицированы на два года. Ярошенко и Ахатова завершили спортивную карьеру, Юрьева, отбыв дисквалификацию, вернулась в биатлон, но не сумела пройти отбор для участия в Олимпиаде в Сочи.