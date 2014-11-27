Допинг-проба российского биатлониста Логинова дала положительный результат

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Допинг-проба российского биатлониста Александра Логинова, взятая в декабре 2013 года на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, дала положительный результат, сообщает Р-Спорт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Логинов был включен в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Сочи и выступил в индивидуальной гонке, заняв 30-е место. В активе россиянина две победы на этапах Кубка мира в эстафете. Биатлонист включен в состав сборной России на первый этап Кубка мира сезона-2014/15.

"Прошлогодняя проба Логинова, взятая в декабре 2013 года в Эстерсунде, дала положительный результат. Решение по делу будет принято в ближайшее время", – сказал собеседник агентства.

Чуть позже пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что Логинов временно отстранен от тренировок и соревнований.

"Спортсмен Александр Логинов временно отстранен от участия в тренировочной и соревновательной деятельности по факту обнаружения в его анализах запрещенного препарата. Допинг-проба была взята в ноябре прошлого года. Союз биатлонистов России по просьбе спортсмена собирается получить полный пакет документов по данному случаю, чтобы впредь предотвратить возможные нарушения, связанные с использованием спортсменами запрещённых препаратов", – говорится в заявлении.

Напомним, летом 2014 года российская биатлонистка Екатерина Юрьева была дисквалифицирована на восемь лет за употребление допинга.

Антидопинговый комитет IBU принял столь строгое решение из-за рецидива нарушения у Юрьевой, которая раньше уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. Впервые Юрьеву уличили в использовании допинга в 2008 году.