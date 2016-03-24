Форма поиска по сайту

24 марта 2016, 15:58

Спорт

Ходоки Кирдяпкин и Каниськина лишились олимпийских медалей из-за допинга

Сергей Кирдяпкин. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне подтвердил дисквалификацию шестерых российских легкоатлетов, уличенных в применении допинга. Таким образом, спортсмены лишились наград, завоеванных на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Сергей Кирдяпкин был лишен золотой медали Олимпийских игр в Лондоне 2012 года (ходьба на 50 километров). Также были аннулированы результаты Ольги Каниськиной – серебряная медаль лондонской Олимпиады за ходьбу на 20 километров и золото чемпионата Европы 2010 года.

Кроме того, ходоки Сергей Бакулин (ходьба на 50 километров) и Юлия Зарипова (бег на три тысячи метров с препятствиями) лишились золотых медалей чемпионата мира 2011 года в Тэгу.

В то же время CAS постановил заменить пожизненную дисквалификацию российского ходока Владимира Канайкина на восьмилетнюю. Валерий Борчин (ходьба на 20 километров) был лишён двух золотых медалей чемпионатов мира 2009 и 2011 годов.

Напомним, в прошлом году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) нашло у шести легкоатлетов аномальные отклонения показателей крови в биологических паспортах.

Все спортсмены были временно отстранены от международных соревнований. Тогда же Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение РУСАДА.

