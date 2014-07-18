Российская биатлонистка Юрьева дисквалифицирована на 8 лет за допинг

Екатерина Юрьева. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская биатлонистка Екатерина Юрьева дисквалифицирована на восемь лет за употребление допинга. Все результаты спортсменки с 23 декабря прошлого года аннулированы, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Антидопинговый комитет IBU принял столь строгое решение из-за рецидива нарушения у Юрьевой, которая раньше уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. Впервые Юрьеву уличили в использовании допинга в 2008 году.





Напомним, в конце января стало известно о положительных допинг-пробах А российских биатлонисток Екатерины Юрьевой и Ирины Старых. Пробы, взятые у спортсменок в декабре прошлого года показали наличие эритропоэтина, который занесен в "допинг-лист". Впервые Юрьеву уличили в использовании запрещенных препаратов в 2008 году.

16 июля Старых была дисквалифицирована на два года.

Юрьева 21 февраля объявила о завершении своей спортивной карьеры. На вскрытии допинг-пробы B она не присутствовала.