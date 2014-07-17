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Спорт

17 июля 2014, 15:58

Допинг попал в мой организм через косметику - биатлонистка Старых

допинг биатлон Ирина Старых

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская биатлонистка Ирина Старых в письме Международному союзу биатлонистов (IBU) сообщила, что запрещенный препарат эритропоэтин попал в ее организм из-за косметического препарата.

"Я уверена, что запрещенный препарат попал в мой организм из-за косметических процедур, инъекций препарата LAENNEC. Его рекомендовали мне мои друзья. Я хотела пройти серию косметических процедур, чтобы улучшить кожу. Я не могла представить, что в нем содержатся запрещенные вещества. Моей единственной целью было улучшить свой внешний вид, так как я начала участвовать в Кубке мира, появляться на телевидении, принимать участие в фотосессиях. Мне хотелось выглядеть лучше. Кроме того, мои результаты в тот момент были хорошими, и мне не требовалось улучшать свои выступления таким способом", - заявила Старых.

Она добавил, что сделал серию инъекций без консультаций с врачом сборной России или другими врачами. "Я надеюсь, что антидопинговая комиссия будет учитывать сложность ситуации и примет справедливое решение", - написала Старых в письме, датированным 16 марта.

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Напомним, накануне стало известно о двухлетней дисквалификации биатлонистки за использование рекомбинантного эритропоэтина. В свою очередь, Старых уведомила Союз биатлонистов России, что не будет подавать апелляцию на решение антидопинговой комиссии IBU.

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