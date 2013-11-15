Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 16:09

Спорт

Срок дисквалификации за употребление допинга увеличили до четырех лет

Фото: ИТАР_ТАСС

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вдвое увеличило срок дисквалификации за употребление допинга. Теперь атлетов, уличенных в использовании запрещенных препаратов, ожидает отлучение от спорта на четыре года.

Изменения в кодекс ВАДА внесены на конференции организации, которая прошла в Йоханнесбурге, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ужесточат наказание не только для спортсменов, но и для тренеров, официальных лиц и врачей из команда пойманного на допинге участника соревнований.

Все результаты допинг-тестов будут вносить в специальный документ спортсмена, получивший название "стероидный паспорт".

Изменения в кодекс ВАДА вступят в силу с 1 января 2015 года. Напомним, сейчас уличенных в применении допинга спортсменов дисквалифицируют на два года.

допинг дисквалификация

