Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Йохауг уличена в употреблении допинга

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Олимпийская чемпионка Игр 2010 года в Ванкувере, норвежская лыжница Тереза Йохауг попалась на допинге. Об этом пишут "Дни.ру".

Спортсменку уличили в употреблении запрещенного клостебола – вещества, являющегося аналогом тестостерона. В сентябре у Йохауг взяли очередные пробы на допинг, а 4 октября они показали положительный результат.

И лыжница, и федерация заявили о непреднамеренном употреблении запрещенного препарата. По мнению спортивных функционеров, вещество попало в организм лыжницы во время тренировок в Италии в конце августа.

У Йохауг обгорела губа на солнце, и врачи рекомендовали смазать ожог кремом "Трофодермин", в состав которого и входит клостебол. Однако, несмотря на это, лыжнице грозит дисквалификация сроком до двух лет.