Российских легкоатлетов предложили отстранить от соревнований

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) представило доклад о применении допинга в России. В частности, комиссия рекомендует Международной федерации легкой атлетики отстранить российских легкоатлетов от соревнований, передает BBC.

"Всемирное антидопинговое агентство рекомендует не допускать легкоатлетов России до соревнований, пока проблема допинга не будет решена", – говорится в заявлении ВАДА.

Кроме того, комиссия обвинила министра спорта Виталия Мутко в манипулировании допинг-пробами спортсменов. В отчете комиссии отмечается, что Мутко отдавал указания по работе с пробами. 22 сентября министр спорта дал показания, в которых отрицал свою причастность к манипулированию.

В докладе WADA также говорится, что во время Зимней Олимпиады в Сочи сотрудники ФСБ, выдававшие себя за инженеров, постоянно следили за работой лабораторий антидопингового агентства. В свою очередь, сотрудники московской лаборатории заявили, что внутри помещений были "жучки", сообщает Associated Press.

Из доклада следует, что глава московской лаборатории WADA Григорий Родченков отдал приказ уничтожить 1417 допинг-проб российских атлетов, чтобы помешать расследованию. Родченков дал указания по уничтожению допинг-проб за три дня до того, как комиссия прибыла в Москву в декабре прошлого года. Пробы должны были отправить для повторного тестирования в другие лаборатории.

Международная ассоциация легкоатлетических федерация (IAAF) и Российское антидопинговое агентство РУСАДА игнорировали информацию о применении легкоатлетами из России запрещенных препаратов. В итоге, по мнению WADA, российская команда была допущена к участию в летней Олимпиаде в Лондоне. В связи с чем, Игры были фактически саботированы.

По мнению авторов доклада, Российская федерация легкой атлетики должна быть отстранена от участия в соревнованиях как не следующая международного кодексу по борьбе с допингом. Допуск к соревнованиям федерация может получить лишь после того, как докажет свою приверженность кодексу. В том случае, если запрет будет введен, сборная России пропустит Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, Московская лаборатория WADA должна быть лишена аккредитации, а ее глава уволен со своего поста без возможности восстановления в должности.