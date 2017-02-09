Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Федерация биатлона Франции принесла свои извинения за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес российского спортсмена Александра Логинова, об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Ранее пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Фуркад написал под фото с поздравлениями: "И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из самых главных его трофеев". Комментарий вызвал негодование россиян, и позже Фуркад его удалил.

По словам Кравцова, президент Федерации биатлона Франции извинился за слова Мартена Фуркада, добавив, что со спортсменом была проведена разъяснительная работа.