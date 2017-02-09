Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Федерация биатлона Франции принесла свои извинения за агрессивные комментарии двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в адрес российского спортсмена Александра Логинова, об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.
Ранее пресс-служба СБР поздравила Логинова с днем рождения на своей странице в Instagram. Фуркад написал под фото с поздравлениями: "И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление ЭПО. Не забудьте один из самых главных его трофеев". Комментарий вызвал негодование россиян, и позже Фуркад его удалил.
По словам Кравцова, президент Федерации биатлона Франции извинился за слова Мартена Фуркада, добавив, что со спортсменом была проведена разъяснительная работа.
На чемпионате Европы 2017 года Логинов одержал победу в индивидуальной гонке, в гонке преследования и стал серебряным призером спринтерской гонки. Также он завоевал золотую награду в смешанной эстафете.
В январе 2017 года после возвращения в спорт он стал трехкратным чемпионом Европы. Спортсмен попал в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который стартовал 9 февраля.