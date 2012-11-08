Российскую спортсменку могут лишить серебра Олимпиады-2012 за допинг

Дарья Пищальникова. Фото: iaaf.org

Российская спортсменка Дарья Пищальникова, завоевавшая серебро в метании диска на Олимпийских играх в Лондоне-2012, может быть лишена награды и пожизненно дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.

В допинг-пробе Пищальниковой, взятой за два месяца до начала Олимпиады, обнаружены следы запрещенных анаболических стероидов, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на анонимные источники. Таким образом, спортсменке грозит серьезное наказание вплоть до пожизненной дисквалификации, а также лишение награды.

Допинг-проба, в которой обнаружены следы запрещенных препаратов, была повторной. В первой допинг-пробе ничего подозрительного исследователи не обнаружили. Официальное расследование "допингового дела" пока не начато. Как предполагают журналисты издания, это связано с тем, что Международная ассоциация легкоатлектических федераций не хочет подставлять лабораторию, сотрудники которой не обнаружили допинг в первой пробе.

Если история будет предана огласке, и начнется официальное расследование, то Пищальникову, скорее всего, лишат медали. Общее количество медалей сборной России сократится с 82 до 81 - 24 золотых, 24 серебряных и 33 бронзовых.

Отметим, что прошедшие игры в Лондоне запомнились допинг-скандалом с белорусской толкательницей ядра Надеждой Остапчук. Спортсменку лишили золотой медали за употребление запрещенных препаратов. Позднее выяснилось, что допингсодержащие препараты в еду Остапчук подмешивал ее тренер.

Случаи, когда спортсменов лишают всех наград за использование допинга не являются редкостью. В октябре текущего года легендарного американского велогонщика Лэнса Армстронга лишили семи титулов победителя "Тур де Франс", завоеванных им в период с 1999 по 2005 годы и олимпийских наград за употребление запрещенных препаратов.