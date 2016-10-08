МОК предложил привлекать тренеров и врачей к уголовной ответственности за допинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Уголовную ответственность за содействие в употреблении допинга предложил ввести саммит Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости. Под санкции могут попасть тренеры , врачи, физиотерапевты и другие лица сопровождающие спортсменов, говорится в пресс-релизе МОК.

Саммит Олимпийского комитета прошел в субботу в Лозанне. На него были приглашены главы крупнейших национальных олимпийских комитетов – американского, китайского и российского. Россию представлял президент ОКР Александр Жуков.

По одному из предложений, прозвучавших на саммите, наказание по допинг-случаям необходимо делегировать Спортивному арбитражному суду (CAS). Это может помочь повысить независимость антидопинговой системы от спортивных федераций.

В сентябре СМИ сообщали, что Международный олимпийский комитет планирует создать "подразделение по профессиональной этике". Оно может перетянуть на себя часть полномочий Всемирного антидопингового агентства (WADA). Новое подразделение возможно займется борьбой с применением запрещенных препаратов, коррупцией и договорными матчами.