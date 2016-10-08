МОК предложил привлекать тренеров и врачей к уголовной ответственности за допинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Уголовную ответственность за содействие в употреблении допинга предложил ввести саммит Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости. Под санкции могут попасть тренеры , врачи, физиотерапевты и другие лица сопровождающие спортсменов, говорится в пресс-релизе МОК.
Саммит Олимпийского комитета прошел в субботу в Лозанне. На него были приглашены главы крупнейших национальных олимпийских комитетов – американского, китайского и российского. Россию представлял президент ОКР Александр Жуков.
По одному из предложений, прозвучавших на саммите, наказание по допинг-случаям необходимо делегировать Спортивному арбитражному суду (CAS). Это может помочь повысить независимость антидопинговой системы от спортивных федераций.
В сентябре СМИ сообщали, что Международный олимпийский комитет планирует создать "подразделение по профессиональной этике". Оно может перетянуть на себя часть полномочий Всемирного антидопингового агентства (WADA). Новое подразделение возможно займется борьбой с применением запрещенных препаратов, коррупцией и договорными матчами.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов. Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами. Кроме того, он добавил, что в подмене допинг-проб на ОИ-2014 участвовала ФСБ.
В мае Родченков рассказал о масштабных махинациях с допингом на домашних Олимпийских играх в Сочи-2014. После увольнения со своего поста он уехал в США и дал там несколько интервью. Родченков рассказал, как в Сочи по ночам подменяли пробы российских спортсменов.
В результате от Олимпиады практически в полном составе была отстранена сборная России по легкой атлетике и в полном составе – по тяжелой. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Играх в полном составе.
Россияне завоевали на Олимпиаде четвертое место в общекомандном медальном зачете (19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых).
В августе и Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.
В докладе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.
Все попытки Паралимпийского комитета России оспорить это решение успехом не увенчались.