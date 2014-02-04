Раненному в столичной школе полицейскому требуется донорская кровь

Раненному при стрельбе в школе полицейскому требуется донорская кровь

Столичному полицейскому Владимиру Крохину, который был ранен накануне в школе №263, требуется донорская кровь, сообщает телеканал "Москва 24".

Желающих сдать кровь ждут в НИИ имени Склифосовского по адресу: Большая Сухаревская пл., 3. Телефоны для справок: 8 (495) 680-67-22, 680-89-76. Для переливания подойдут доноры любой группы.

Тем временем у учеников школы №263 в эти минуты начинаются занятия. Их временно перевели в соседнюю школу на улице Олонецкая.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

Устроившего стрельбу старшеклассника нейтрализовали, а заложников освободили в течение часа. Учеников, эвакуированных в ходе ЧП, перевели в соседнюю школу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.