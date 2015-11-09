Тряпка или мужик: почему за починку крана не стыдно заплатить мастеру

Фото: YAY/ТАСС

Все еще считаете, что мужчина должен уметь держать в руках строительные инструменты, починить розетку, поменять лампочку, просверлить дырку в стене? Корреспондент m24.ru Анна Лебедева убеждена, что в современном обществе это не так уж и нужно.

Многие действительно думают, что нормальный мужик обязан все чинить и будут до последнего считать своего родственника или знакомого неудачником, если тот не сумеет поменять кран в доме, забить гвоздь в стену, передвинуть шкаф или еще – построить дом.

– Зять мой кроме калькулятора и планшета в руках ничего не держал, – охает и ахает моя соседка по даче, с завистью наблюдая за тем, как ее сосед лихо расправляется с очередной доской, дополняющей конструкцию нового дома. – Вот это я понимаю, золотые руки. Не то, что у этого очкастого хлюпика. И как моя дочь это терпит!

Действительно, как ее дочь терпит, что муж зарабатывает деньги и покупает теще в подарок новую беседку, которую она потом увьет листьями винограда, поставит на стол ржавый самовар, земляничное варенье и пригласит соседей на чаепитие, гордо расхваливая новое приобретение.

Этот никчемный ботаник накопит денег и наймет рабочих, которые построят им новый дом. А еще купит душевую кабину с музыкой, и теперь его любимая теща сможет слушать не только пение птиц, но и, принимая душ, Стаса Михайлова.

Удивляюсь, почему многие люди так не ценит труд умных мужчин.

– Ну что он у тебя все читает, давно бы кран починил, – говорит тетя Клава своей племяннице, которая сидит в отпуске по уходу за двумя детьми, а ее муж Толик вкалывает с утра до ночи, пытаясь обеспечить всех четверых.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Японские памперсы, финские комбинезоны, дорогая обувь, косметика от Chanel для жены, отдых на море для детей и подарки для стервозной тети Клавы… Кажется, что про Толика тут все забыли. Пока жена тратит кровно заработанные деньги, Толик в дырявых носках до двух часов ночи, изучает нюансы новой профессии. И эта фраза – почини наконец-то кран, бездельник! – стоит комом в горле у Толика, ведь у него нет времени даже на то, чтобы позвонить в диспетчерскую и вызвать сантехника. Но кого это интересует? У многих людей все просто – не умеешь починить кран, – значит тряпка, а не мужик.

Знала бы эта тетя Клава, что работать своими руками может не каждый, что сегодняшний мир заточен не только под лезвие болгарки, но и под хорошие мозги.

Конечно, я не спорю, что даже среди великих ученых и бизнесменов найдутся те, кто не прочь помахать топором, построить дом своими руками и починить кран. Но из-за нехватки времени, они, как правило, могут сделать это только в отпуске, а лампочки и сантехника, выходят из строя гораздо раньше свободного времени своего хозяина.

Бешеный ритм жизни в мегаполисе, к сожалению или к счастью, многим не дает возможность обучиться мастерству быть настоящим мужиком – правильно держать в руках строительные инструменты, уметь починить розетку, поменять лампочку, просверлить дырку в стене. Но, в конце концов, если ваш мужчина хорошо зарабатывает, можно раз в полгода позволить себе вызвать платного сантехника или заплатить рабочим, которые приведут в порядок старый дом. Это не только хороший способ экономии времени и нервов, но и возможность дать заработать денег тем, кто умеет делать что-то своими руками.

Давайте, наконец-то, научимся ценить любой труд – умственный и физический. Мужчина, так же, как и женщина, – это просто человек, которому иногда бывает лень делать что-то по дому, но если ему не лень зарабатывать деньги, то надо научиться пускать их в правильное русло, в том числе и на спокойную атмосферу в доме, не так ли?

Ведь умный Толик, пока у него есть возможность, с удовольствием оплатит вам «мужа на час», который сможет починить кран и вкрутить лампочку. Вместо того, чтобы сражаться с гаечным ключом, он сходит с вами в театр, чтобы дать возможность почувствовать себя женщиной, а не домохозяйкой, и показать людям свое новое платье и ослепительный макияж. А вечером займется с вами любовью, и ваши подруги будут завидовать взгляду счастливой женщины, рядом с которой находится настоящий мужчина.

И да, купите уже ему новые носки.