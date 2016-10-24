Тепловую 3D-карту создадут в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве могут создать 3D-карту утечек тепла из домов и тепловых магистралей. Об этом m24.ru рассказал гендиректор ООО "Хельги Лаб" Олег Ильичев. Карта позволит автоматически выделять здания и участки теплотрасс с максимальной утечкой тепла, что позволит ремонтным бригадам быстро найти и устранить их. В Агентстве инноваций Москвы пояснили, что компания выиграла право на проведение пилотного проекта, победив в конкурсе Open Innovation Marketplace. Однако сроки реализации пока не определены.

"Для построения тепловой карты используется мощный панорамный тепловизор. Он дает картинку высокой точности, на которой можно определить место утечки тепла с точностью до нескольких десятков сантиметров. Таким образом, ремонтная бригада может получить не только адрес дома, в котором обнаружена утечка, но и узнать, с какой стороны и на какой высоте она находится", – сказал Ильичев.

После построения карты автоматически могут быть выделены здания и участки теплотрасс с максимальной утечкой тепла. Кроме того, можно будет выявить те дома, которые излучают слишком много тепловой энергии. В них можно обновить теплоизоляцию, чтобы повысить эффективность отопительной системы.

"Сегодня мы уже работаем с подобной технологией в Москве: на машине установлены панорамная камера, GPS-треккер и ряд других модулей. Эта аппаратура позволяет строить модель целого города в видимом спектре. Чтобы получить изображение в инфракрасном спектре, нам достаточно лишь заменить обычную камеру на тепловизор", – подчеркнул Ильичев.

По его оценкам, панорамную карту Москвы в инфракрасном спектре можно составить за два месяца. Что даст возможность комплексу городского хозяйства своевременно провести работы на тех объектах, которые теряют слишком много тепла.

В пресс-службе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов отметили, что в ведомство пока не поступала заявка от компании. Однако технология перспективная, и она может быть включена в инструментарий фонда, если соответствующие нормы будут приняты на федеральном либо региональном уровне.

В Москве планируют утвердить комплексную схему теплоснабжения до 2030 года, которая бы учитывала потребности ТиНАО с учетом перспективного развития этих территорий. Отмечается, что капитальный ремонт необходим примерно 25 процентам основного теплового оборудования. А в ТиНАО потери тепловой энергии на теплосетях вдвое превышают норму, при этом удельный расход воды на собственные нужды в 2,5 раза больше установленных нормативов. Кроме того, за ближайшие 15 лет в столице планируется построить 130 километров новых газопроводов и реконструировать около 300 километров старых. Помимо этого, при реконструкции действующих газораспределительных сетей большое внимание будет уделяться повышению экологической безопасности. Этого удастся добиться за счет модернизации оборудования.



Член совета московского отделения "Опоры России" Николай Деваков отмечает, что внедрение тепловой карты поможет эффективнее расходовать бюджетные средства на отопление и ремонт магистралей.

"Москва – это мегаполис с гигантским уровнем потребления тепла. А в особенно холодные зимы котельные работают на пределе возможностей, потому что в таком огромном городе сложно отслеживать эффективность всех сетей и строений. А с помощью карты можно будет, во-первых, находить места утечек без перекрытия улиц и раскопок, а во-вторых, ремонтировать в первую очередь те объекты, которые теряют больше тепла", – пояснил эксперт.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин не уверен в необходимости создания столь большой карты. "Это слишком большие объемы информации, их будет сложно обрабатывать и координировать действия ремонтных бригад. Лучше будет концентрировать данные иинфракрасного сканирования по районам. Тогда структурам городского хозяйства будет проще выявлять проблемные дома и принимать конкретные решения по каждому объекту", – подчеркнул собеседник m24.ru.

В Подмосковье уже создают карту подземных коммуникаций и сооружений, чтобы снизить аварийность при производстве работ по обслуживанию и ремонту подземных коммуникаций, а также сократить сроки и повысить качество работ. Схема может быть завершена в 2017 году.

Сводный план подземных инженерных коммуникаций и сооружений в пределах МКАД может появиться до конца этого года и в Москве. В нем будут содержаться данные о расположении и видах существующих и проектируемых подземных инженерных коммуникаций и сооружений. В этот план войдут все подземные части зданий и проекты по ним. Разработкой документа займется ГУП "Мосгортрест".