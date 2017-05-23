Как будут контролировать строительство домов в рамках программы реновации

Фото: m24.ru

Все нормы контроля за строительством новых домов прописаны в Градостроительном кодексе, заявил на пресс-конференции, посвященной ключевым аспектам программы реновации, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Первый этап контроля новых домов – на стадии проектирования. Необходимо обеспечить место дорогами, общественным транспортом, парковками и детскими садами. Если эти параметры не будут учтены, проект не примут.

На второй стадии проверяются регламенты пожарной и санитарной безопасности и доступности маломобильных групп. Без прохождения этой экспертизы проект также не смогут принять. Надзор будет осуществляться на федеральном уровне.

Все этапы контроля строительства домов по программе реновации усилят.

