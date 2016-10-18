Многоквартирному дому на Таганке предстоит капитальный ремонт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Многоквартирный дом, построенный на Таганке в 1959 году по индивидуальному проекту, отремонтируют, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Здание расположено по адресу: улица Александра Солженицына, дом 24.

Строителями предстоит довольно широкий спектр работ: запланированы полная замена систем отопления, освещения и водоснабжения, магистральных трубопроводов и стояков, а также системы канализации.

Кроме того, будут отремонтированы фасад, кровля, чердачные помещения, балконы и подвалы.

При этом стоимость работ в ходе государственной экспертизы удалось снизить на 40,3 процента от заявленной стоимости.

Ранее сообщалось, что правительство согласовало капремонт пятиэтажного дома в Щукинском районе. В четырехсекционном кирпичном доме 1955 года постройки также отремонтируют фасады, кровлю, балконы, чердаки и подвалы. Кроме того, строители проведут ремонт цоколя и балконных плит, кирпичной кладки и козырьков над входом.