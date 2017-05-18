Инвесторы отреставрируют садовый павильон на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Садовый павильон на Арбате, выставленный на аукцион, отреставрируют за счет инвесторов. На осмотр объекта культурного наследия записались около 30 потенциальных участников торгов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Более века назад он был частью городской усадьбы потомственных почетных граждан Лопатиных.

Постройка привлекательна в первую очередь своим расположением: она находится в центре города вблизи метро. Кроме того, павильон реализуется по программе "1 рубль за квадратный метр": инвестор перейдет на льготную ставку аренды после проведения реставрации.

Павильону предстоит серьезная реставрация. У здания нет северной и западной стен, перекрытия и кровли. Помимо этого, утрачены столбы, колонны, двери, окна, лестницы и декоративные украшения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 мая, а сами торги пройдут 1 июня.

Садовый павильон 1911 года постройки располагается по адресу: переулок Сивцев Вражек, дом 42, строение 5, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Смоленская". Усадьбы построена в стиле классицизма с колоннами с декоративными пилястрами. Ранее в этом переулке был двор из пяти строений, в нем в разное время жили Александр Пушкин, Андрей Белый и Александр Блок.

