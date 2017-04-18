Садовый павильон усадьбы Лопатиной на Арбате могут восстановить

Садовый павильон городской усадьбы О.А. Лопатиной 1911 года, являющийся объектом культурного наследия, предлагают восстановить. Аукцион объявил столичный департамент по конкурентной политике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание находится на Арбате, его площадь составляет 22 квадратных метра. Раньше павильон был частью комплекса зданий усадьбы почетных граждан Лопатиных. Из пяти построек сохранились только усадьба и садовый павильон.

Усадьба построена в стиле русский модерн, павильон – в стиле классицизм. Архитектором стал Константин Буров.

Сейчас павильон находится в полуразрушенном состоянии. Инвестор должен будет сохранить композицию здания, цветовую гамму фасадов, конструкцию и материал фрагментов стен, оконных и дверных проемов. Кроме того, помещение нуждается в проведении инженерных коммуникаций. На работы отводится до четырех с половиной лет.

Заявку на участие можно подать до 26 мая 2017 года, победитель станет известен 1 июня.