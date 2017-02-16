Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2017, 12:57

Город

Полувековой жилой дом отремонтируют в Щербинке

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полувековой жилой дом отремонтируют в Щербинке, сообщает пресс-служба Москомстройэкспертизы.

Четырехэтажное здание, построенное в 1962 году по индивидуальному проекту, расположено на Театральной улице.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, специалисты проведут ремонт подвальных и чердачных помещений, крыши здания и балконов. Вместе с тем, в доме заменят инженерные коммуникации – электропроводку, системы водоснабжения, канализацию, а также отопительные и газовые трубы.

Вместе с тем, предполагается капитальный ремонт фасада с окраской стен в соответствии с колористическим паспортом здания.

По результатам государственной экспертизы смету проекта удалось удешевить почти на 13 процентов. Предполагаемая длительность ремонтных работ составит 2,5 месяца.

Сайты по теме


дома капремонт строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика