Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полувековой жилой дом отремонтируют в Щербинке, сообщает пресс-служба Москомстройэкспертизы.

Четырехэтажное здание, построенное в 1962 году по индивидуальному проекту, расположено на Театральной улице.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, специалисты проведут ремонт подвальных и чердачных помещений, крыши здания и балконов. Вместе с тем, в доме заменят инженерные коммуникации – электропроводку, системы водоснабжения, канализацию, а также отопительные и газовые трубы.

Вместе с тем, предполагается капитальный ремонт фасада с окраской стен в соответствии с колористическим паспортом здания.

По результатам государственной экспертизы смету проекта удалось удешевить почти на 13 процентов. Предполагаемая длительность ремонтных работ составит 2,5 месяца.