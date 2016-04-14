Форма поиска по сайту

14 апреля 2016, 12:04

Живущие в "сносимых" домах семьи получат новые квартиры

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все 515 семей, которые проживают в домах, предназначенных для сноса в Северном округе, получат новые квартиры в 2016 году, сообщает пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Сотрудники департамента уже оформили необходимые документы для переселения в новостройки 1,333 тысячи человек. Работа по демонтажу "пятиэтажек" и расселению жителей уже завершена в Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах.

По данным пресс-службы, программа расселения в целом завершена на 92 процента. За это время ликвидировали и расселили более 1,7 тысячи построек. В прошлом году в современные новостройки было переселено 6,7 тысячи семей, 275 из которых являлись семьями-очередниками.

Завершить программу сноса планируется в 2017 году. На освобожденных территориях планируется возвести современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или зоны для отдыха.

