Победителей архитектурного конкурса по реновации могут объявить в ноябре

Фото: m24.ru

Победителей архитектурного конкурса по реновации жилфонда столицы могут объявить 10 ноября 2017 года, заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Всего выберут 20 финалистов – по четыре концепции на каждую из пяти площадок. Финалистам выделят по три миллиона рублей. Затем среди них определят пятерых победителей на каждой площадке, которые будут дальше работать над своей концепцией. На это им дадут дополнительный гонорар в восемь миллионов рублей.

Заявки начали принимать 24 мая и закончат к 10 июля 2017 года. 31 июля пройдет первое заседание жюри – тогда станет известно, кого допустят к участию в конкурсе.

По словам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, участниками конкурса станут лучшие российские и зарубежные архитекторы.

Конкурс пройдет в два этапа. По его итогам для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой позднее разработают проект планировки территории. Победителей привлекут к дальнейшей работе в качестве кураторов.

