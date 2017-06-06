Победителей архитектурного конкурса по реновации могут объявить в ноябре

Фото: m24.ru
Победителей архитектурного конкурса по реновации жилфонда столицы могут объявить 10 ноября 2017 года, заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Всего выберут 20 финалистов – по четыре концепции на каждую из пяти площадок. Финалистам выделят по три миллиона рублей. Затем среди них определят пятерых победителей на каждой площадке, которые будут дальше работать над своей концепцией. На это им дадут дополнительный гонорар в восемь миллионов рублей.
Заявки начали принимать 24 мая и закончат к 10 июля 2017 года. 31 июля пройдет первое заседание жюри – тогда станет известно, кого допустят к участию в конкурсе.
По словам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, участниками конкурса станут лучшие российские и зарубежные архитекторы.
Конкурс пройдет в два этапа. По его итогам для каждой площадки выберут концепцию застройки, на основании которой позднее разработают проект планировки территории. Победителей привлекут к дальнейшей работе в качестве кураторов.
16 февраля Общественная палата на заседании пришла к выводу о невозможности проведения ремонта в большинстве многоквартирных домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с мэром Москвы порекомендовал ему снести все "хрущевки" в столице. Президент России выразил уверенность, что на месте старых пятиэтажек следует возвести новое жилье. Путин отметил, что сноса ожидают жители города. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить все финансовые вопросы самостоятельно.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилья в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 397 человек, против – 4, один воздержался. В настоящее время разрабатываются поправки ко второму чтению, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан.
Голосование по включению ветхих домов в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня. Подробнее о том, как проголосовать и что делать, если ваш дом не включен в перечень, читайте в материале m24.ru.
Уже известно, что новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов. Подробнее читайте в материале m24.ru.
Сергей Собянин 18 мая подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". О каких гарантиях идет речь, читайте в материале m24.гu.