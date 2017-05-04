Москвичи просят включить свои дома в программу реновации жилья

Жители пятиэтажек в центре столицы просят включить их дома в программу реновации жилья, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам горожан, в аварийном состоянии находится дом на Марксистской улице. Жители заявили, что в одном из домов отключили газ, а лифт не работает уже пять лет. Есть жалобы и на отсутствие ванных комнат и низкую температуру в комнатах зимой, а также на обветшалость стен. Горожане не видят другого выхода, кроме как включение их жилья в программу реновации.

Московские власти подготовили проект реновации жилья в столице, который уже прошел первое чтение в Госдуме.

Новые дома построят из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью и возможностью внутренних перепланировок. В новостройках увеличится площадь помещений общего пользования, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтовых шахт, коридоров и подвалов.

В настоящее время готовятся поправки ко второму чтению проекта закона, которое может пройти в июле. Сергей Собянин пообещал, что поправки будут учитывать права и интересы горожан.

Голосование по программе реновации жилья стартует 15 мая.

2 мая был опубликован перечень домов для голосования по включению в проект программы реновации.

Решение по существующим спискам не окончательное. Те, кто не попал в программу, могут повлиять на свое участие в ней. Для этого нужно провести общее собрание. Если две трети собственников проголосуют за участие, протокол нужно отдать в управу и написать заявку в правительство Москвы. Расселять москвичей обещают только с их согласия.

