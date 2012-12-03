Международный день инвалидов: пусть возможности не будут ограниченными

Фото: ИТАР-ТАСС

В мире 3 декабря отмечают Международный день инвалидов. Этот праздник был провозглашен в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На той же сессии Генеральная Ассамблея призвала государства-члены ООН в этот и другие дни проводить мероприятия, помогающие интеграции инвалидов в жизнь общества. По этому случаю M24.RU рассказывает о том, что делается для людей с ограниченными возможностями в Москве.

Законодательный уровень

На данный момент в России реализуется государственная программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы. Она затрагивает вопросы доступности информации, образования и права на труд инвалидов. В рамках программы предусмотрена разносторонняя социальная поддержка инвалидов, в частности, установка устройств для удобства их передвижения.

Кроме того, в мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН "О правах инвалидов". Один из важных пунктов конвенции – принцип "универсального дизайна". Другими словами, инвалидные устройства должны располагаться так, чтобы не мешать людям, которые могут без них обходиться.

По данным Минтруда, на сегодня в 60 субъектах РФ, в том числе в столице, уже проходят мероприятия, направленные на формирование условий для инвалидов.

Обустройство домов и быта

В столице живет около 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями здоровья. И московские власти работают над тем, чтобы инвалидам было удобно добираться до своих квартир и пребывать в них.

Так, в столице действует служба персональных помощников, которые могут дать инвалидам постоянное сопровождение и помощь. Кроме того, столичный департамент социальной защиты выдает одиноким инвалидам "тревожные браслеты": они помогают людям сообщить, когда им срочно нужна помощь.

Также идет переоборудование домов специальными приспособлениями для инвалидов. Устанавливаются пандусы, строятся подъемники и специальные лифты. Кроме того, власти намерены оборудовать дома механизмами, которые позволят открывать двери без помощи рук.

Работа для инвалидов

В столице проживают 250 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. 85,7 тысяч из них уже нашли работу, в этом году власти трудоустроили более 2 тысяч из них.

Кроме того, московский департамент труда и занятости населения заявил о намерении разместить на своем сайте текстовую, аудио- и видеоинформацию о доступных для инвалидов профессиях.

Обустройство городских объектов

Власти Москвы обещают до конца 2012 года обустроить для инвалидов три четверти объектов столицы, а к 2016 году - все возможные объекты.

К примеру, до конца 2012 года в Москве будут построены около 50 подземных пешеходных переходов с лифтами для инвалидов. Новые переходы в основном появятся вдоль вылетных магистралей.

Также в столице строятся игровые площадки для детей-инвалидов и парковки для людей с ограниченными возможностями. Также для детей-инвалидов в перспективе будут приспособлены столичные школы и обновленный "Детский мир".