Подсветка в виде георгиевской ленты появится на Останкинской телебашне 9 мая

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Останкинская телебашня ко Дню Победы организовала программу для ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая вход для них будет бесплатным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день здесь будет звучать музыка военных лет, а подсветка телебашни сменится изображением георгиевской ленты. Поздравление для почетных гостей подготовят сотрудники филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр". Вечером с высоты птичьего полета можно будет понаблюдать за салютом.

К празднику территорию телебашни благоустроили и установили лавочки, также заработал фонтан.