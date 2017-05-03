Подсветка в виде георгиевской ленты появится на Останкинской телебашне 9 мая

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Останкинская телебашня ко Дню Победы организовала программу для ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая вход для них будет бесплатным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В этот день здесь будет звучать музыка военных лет, а подсветка телебашни сменится изображением георгиевской ленты. Поздравление для почетных гостей подготовят сотрудники филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр". Вечером с высоты птичьего полета можно будет понаблюдать за салютом.
К празднику территорию телебашни благоустроили и установили лавочки, также заработал фонтан.
В "Сокольниках" в День Победы пройдет шахматная партия, имитирующая битву войск Красной армии и нацистской Германии.
В Царицыно посетители увидят выступление воздушных акробатов, для которых оборудуют специальную площадку. В Бабушкинском парке будет организована масштабная музыкальная программа: выступят военный ансамбль, военный духовой оркестр, детский церковный оркестр и группа, играющая на электро-скрипках.