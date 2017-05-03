Форма поиска по сайту

Новости

03 мая 2017, 21:14

Город

Подсветка в виде георгиевской ленты появится на Останкинской телебашне 9 мая

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Останкинская телебашня ко Дню Победы организовала программу для ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая вход для них будет бесплатным, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день здесь будет звучать музыка военных лет, а подсветка телебашни сменится изображением георгиевской ленты. Поздравление для почетных гостей подготовят сотрудники филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Московский региональный центр". Вечером с высоты птичьего полета можно будет понаблюдать за салютом.

К празднику территорию телебашни благоустроили и установили лавочки, также заработал фонтан.

Концерт Академического ансамбля песни и пляски России имени Александрова со световым шоу состоится 9 мая на ВДНХ. В парке "Останкино" в этот день будут работать тематические площадки.

В "Сокольниках" в День Победы пройдет шахматная партия, имитирующая битву войск Красной армии и нацистской Германии.

В Царицыно посетители увидят выступление воздушных акробатов, для которых оборудуют специальную площадку. В Бабушкинском парке будет организована масштабная музыкальная программа: выступят военный ансамбль, военный духовой оркестр, детский церковный оркестр и группа, играющая на электро-скрипках.

Сюжет: День Победы
дома фестивали и праздники

Главное

