Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 16:05

Город

Вековой дом на Пречистенке ждет капитальный ремонт

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Многоквартирный дом в Хамовниках 1917 года постройки отремонтируют. Соответствующий проект согласовала Москомэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

Кирпичное здание располагается на улице Пречистенка № 33/19, строение 1. Его фасады очистят и промоют, местами обработают поверхности антигрибковыми составами. Также предусмотрены восстановление окрасочного слоя главного фасада и ремонт кирпичной кладки дворового фасада.

Согласно проекту, в доме отремонтируют балконы и козырьки над входами в подъезды. На лестничной клетке подвала покрасят стены и потолки, отремонтируют ступени, и частично заменят поручни ограждений лестниц.

Планируется обновить инженерные коммуникации, включая системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.

Ранее Москомэкспертиза одобрила проект капитального ремонта жилого дома послевоенного десятилетия в центре столицы. Дом возведен в 1946 году в Малом Николопесковском переулке, в районе Арбат.

дома культурное наследие строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика