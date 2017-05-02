Вековой дом на Пречистенке ждет капитальный ремонт

Фото: m24.ru/Александра Мудрац

Многоквартирный дом в Хамовниках 1917 года постройки отремонтируют. Соответствующий проект согласовала Москомэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

Кирпичное здание располагается на улице Пречистенка № 33/19, строение 1. Его фасады очистят и промоют, местами обработают поверхности антигрибковыми составами. Также предусмотрены восстановление окрасочного слоя главного фасада и ремонт кирпичной кладки дворового фасада.

Согласно проекту, в доме отремонтируют балконы и козырьки над входами в подъезды. На лестничной клетке подвала покрасят стены и потолки, отремонтируют ступени, и частично заменят поручни ограждений лестниц.

Планируется обновить инженерные коммуникации, включая системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.

Ранее Москомэкспертиза одобрила проект капитального ремонта жилого дома послевоенного десятилетия в центре столицы. Дом возведен в 1946 году в Малом Николопесковском переулке, в районе Арбат.