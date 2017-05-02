Что построят в моем районе: жилой комплекс в стиле 1940–1950-х годов в ТиНАО

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Жилой комплекс из 9–11-этажных домов планируют построить в деревне Рассказовка в ТиНАО, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Проект застройки получил одобрение Москомархитектуры.

Новый благоустроенный квартал появится на участке между Киевским и Боровским шоссе, на расстоянии семи километров от МКАД. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, жилье будут возводить по улучшенным стандартам, оно будет комфортным и безопасным.

В настоящее время готовы проекты двух первых домов, площадь которых составит 46,4 тысячи и 52,6 тысячи квадратных метров соответственно. По своей архитектуре здания будут напоминать о торжественном стиле, характерном для 1940–1950-х годов.

По проекту, дома получат трехчастную фасадную схему с цоколем и аттиком, а также ряд классических ордерных элементов. Вентилируемый фасад из керамогранита по своей окраске будет походить на натуральный камень, а в аттиках планируют использовать дополнительные цветные вставки.

В подъездах домов оборудуют помещения для консьержа и хранения детских колясок. Для удобства маломобильных горожан входы будут расположены на уровне земли.