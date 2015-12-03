Москвичи выбрали кружки и секции для домов культуры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали кружки и секции, которые нужно открыть в городских дворцах и центрах культуры. Голосование показало, что горожанам не хватает занятий по хореографии, изобразительному искусству и иностранным языкам.

Всего в референдуме приняли участие 240 600 жителей столицы. Более половины опрошенных выбирали новые кружки для своих детей, чуть меньше 40 процентов выбирали досуг для себя. Восемь процентов ответили, что кружки и секции они выбирали для своих родителей.

На выбор было представлено более 100 видов кружков и секций в 78 домах и центрах культуры столицы. Чаще всего интересовались кружками и студиями по различным видам хореографии. Второе место заняли кружки по изобразительному искусству. Их предлагали открыть в 41 центре культуры.

Третью строчку по популярности занимают кружки по иностранным языкам и различные языковые студии. В 12 из 19 центров культуры языковые курсы стали лидерами голосования, обогнав секции по изо и танцам.

Москвичи также активно голосовали за научно-технические секции и кружки по обучению игре на музыкальных инструментах.

Напомним, в центральном округе Москвы откроют детский досуговый центр до конца 2016 года. Центр планируется разместить в пристройке к жилому дому.

Решение об организации досугового центра было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. В новом здании заработают кружки детского творчества, учреждения по организации досуга населения, аптеки, а также магазины медицинских товаров.

Кроме того, культурно-досуговые центры появятся в бывших городских кинотеатрах.