Сегодня в СМИ: Поправки в закон об НКО и покупка "Связного"

Фото: M24.ru
НКО смогут выйти из реестра "иностранных агентов"
Минюст готовит поправки в закон "О некоммерческих организациях", позволяющие некоторым НКО покинуть реестр иностранных агентов, пишет "Коммерсантъ".
Для этого организациям нужно отказаться от "политической деятельности" или в течение года не получать иностранные гранты.
МТС может купить часть группы компаний "Связной"
Глава группы компаний "Связной" Максим Ноготков ведет переговоры с МТС о продаже доли, пишет "РБК Daily".
При этом ранее ОНЭКСИМ и НПФ "Благосостояние" объявили, что получили контроль над 90% группы "Связной" в счет погашения кредита, но сделка до сих пор не закрыта.
В Подмосковье появятся дома быта нового формата
В Московской области возродят дома быта и переориентируют их для современных запросов, сообщает "Московский комсомолец".
В планах региональных властей открыть не только химчистки, ателье, парикмахерские и мастерские, но также продуктовые магазины, кафе для детей, кулинарию и центры развития творчества.
Старые киоски печати заменят на новые до конца года
Устаревшие киоски печати планируется заменить на новые до конца 2015 года, пишет "Вечерняя Москва".
Закупку, установку и содержание киосков возьмет на себя специальное предприятие, чью деятельность проконтролируют власти, что исключит возможность сдачи киоска в субаренду.
Алкоголь не будут продавать в парках и на пляжах
Росалкогольрегулирование предложило запретить продажу алкоголя в парках, скверах и на пляжах, пишет "Российская газета".
При этом ограничение не распространится на напитки крепостью ниже 16,5 градуса.
Подземные переходы к станциям метро благоустроят
Столичные власти начали комплексную программу по благоустройству переходов, ведущих к станциям метро, передает "Российская газета".
Помимо замены элементов изношенной инфраструктуры и ремонта будет проработано зонирование пространства, обустроены вендинговые терминалы, появится новое освещение и современная навигация.
Туроператоры будут платить взносы в два страховых фонда
Правительство внесло изменения в туристическое законодательство, по которому операторы будут платить взносы сразу в два фонда, сообщает "Российская газета".
Помимо общего фонда, у туроператоров появится персональный. Эксперты считают, что расходы компаний поднимутся на 40% в год.