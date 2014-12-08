Сегодня в СМИ: Поправки в закон об НКО и покупка "Связного"

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НКО смогут выйти из реестра "иностранных агентов"

Минюст готовит поправки в закон "О некоммерческих организациях", позволяющие некоторым НКО покинуть реестр иностранных агентов, пишет "Коммерсантъ".

Для этого организациям нужно отказаться от "политической деятельности" или в течение года не получать иностранные гранты.

МТС может купить часть группы компаний "Связной"

Глава группы компаний "Связной" Максим Ноготков ведет переговоры с МТС о продаже доли, пишет "РБК Daily".

При этом ранее ОНЭКСИМ и НПФ "Благосостояние" объявили, что получили контроль над 90% группы "Связной" в счет погашения кредита, но сделка до сих пор не закрыта.

В Подмосковье появятся дома быта нового формата

В Московской области возродят дома быта и переориентируют их для современных запросов, сообщает "Московский комсомолец".

В планах региональных властей открыть не только химчистки, ателье, парикмахерские и мастерские, но также продуктовые магазины, кафе для детей, кулинарию и центры развития творчества.

Старые киоски печати заменят на новые до конца года

Устаревшие киоски печати планируется заменить на новые до конца 2015 года, пишет "Вечерняя Москва".

Закупку, установку и содержание киосков возьмет на себя специальное предприятие, чью деятельность проконтролируют власти, что исключит возможность сдачи киоска в субаренду.

Алкоголь не будут продавать в парках и на пляжах

Росалкогольрегулирование предложило запретить продажу алкоголя в парках, скверах и на пляжах, пишет "Российская газета".

При этом ограничение не распространится на напитки крепостью ниже 16,5 градуса.

Подземные переходы к станциям метро благоустроят

Столичные власти начали комплексную программу по благоустройству переходов, ведущих к станциям метро, передает "Российская газета".

Помимо замены элементов изношенной инфраструктуры и ремонта будет проработано зонирование пространства, обустроены вендинговые терминалы, появится новое освещение и современная навигация.

Туроператоры будут платить взносы в два страховых фонда

Правительство внесло изменения в туристическое законодательство, по которому операторы будут платить взносы сразу в два фонда, сообщает "Российская газета".

Помимо общего фонда, у туроператоров появится персональный. Эксперты считают, что расходы компаний поднимутся на 40% в год.