Дольщики программы "Народный гараж" получат машино-места до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Дольщики программы "Народный гараж" получат свои машино-места до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам замглавы столичного депстроя Павла Батайкина, оставшиеся 10 гаражей вместят около трех тысяч машин. Общее количество дольщиков по этой программе составляет порядка 750 человек.

Батайкин отметил, что за годы работы программы в столице построили 157 таких объектов общей вместимостью почти 49 тысяч машино-мест.