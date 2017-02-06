Дольщики программы "Народный гараж" получат машино-места до конца года

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Дольщики программы "Народный гараж" получат свои машино-места до конца года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам замглавы столичного депстроя Павла Батайкина, оставшиеся 10 гаражей вместят около трех тысяч машин. Общее количество дольщиков по этой программе составляет порядка 750 человек.
Батайкин отметил, что за годы работы программы в столице построили 157 таких объектов общей вместимостью почти 49 тысяч машино-мест.
С 1 января 2017 года машино-место является полноценным объектом недвижимости, на который оформляется кадастровый паспорт. Таким образом, место для автомобиля можно продать, сдать в аренду или купить в ипотеку, поскольку банк может взять его в качестве залога.
Раньше машино-место оформляли как право на долю в нежилом помещении, которое можно продать на открытом рынке, если от его покупки отказались остальные владельцы долей. Некоторые даже продавали места через договор дарения.
Эксперты рассказали m24.ru, что поправки в закон о машино-местах урегулировали то, что уже и так происходило на рынке недвижимости и упростили процедуру оформления собственности.
О том, как новые нормы позволят россиянам избавиться от мошенников, читайте в нашем материале.
Сайты по теме