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17 декабря 2014, 12:07

Сервис Steam может вернуться к расчетам в долларах

доллары видеоигры расчеты Steam

В соцсетях пользователи сообщают, что цифровой сервис Steam в скором времени откажется от рублевых цен. Первое за несколько лет возвращение к расчетам в долларах вызовет резкое повышение стоимости игр в нем.

"Если вы живете в России и покупаете игры в Steam, но держите деньги в долларах и евро, то сейчас самое подходящее время купить все, что хотите, пока платформа все еще позволяет платить в рублях. Ведь Steam, по всей видимости, вновь переведут на доллары, когда Сиэтл проснется и увидит новости", - отметил в Facebook основатель игровой студии Charlie Oscar Сергей Климов.

При новых курсах популярные игры в России стоят в несколько раз дешевле, чем в Европе или США. Поэтому компании Valve проще перейти на валютный расчет, чтобы не заниматься постоянным обновлением стоимости. Но все же об окончательном решении Valve будет известно лишь после официальной рассылки.

Сейчас в Steam еще работает праздничный аукцион, а 18 декабря там стартует праздничная распродажа.

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Steam - сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, принадлежащий компании Valve (разработчик компьютерных игр). Через Steam активируют, загружают, обновляют и публикуют игровые новости. Помимо самой Valve в сервисе выкладывают игры Epic Games, THQ, 2K Games, Activision, Capcom, Eidos Interactive, SEGA, Atari, Rockstar Games, Telltale Games, Ubisoft и многие другие.

По данным на конец 2013 года, через Steam распространялось более четырех тысяч товаров, а количество активных аккаунтов превысило 75 миллионов. Стоит отметить, что в Valve неоднократно заявляли, что в дальнейшем планируется распространять через сервис музыку и полнометражные фильмы.

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