Сервис Steam может вернуться к расчетам в долларах

В соцсетях пользователи сообщают, что цифровой сервис Steam в скором времени откажется от рублевых цен. Первое за несколько лет возвращение к расчетам в долларах вызовет резкое повышение стоимости игр в нем.

"Если вы живете в России и покупаете игры в Steam, но держите деньги в долларах и евро, то сейчас самое подходящее время купить все, что хотите, пока платформа все еще позволяет платить в рублях. Ведь Steam, по всей видимости, вновь переведут на доллары, когда Сиэтл проснется и увидит новости", - отметил в Facebook основатель игровой студии Charlie Oscar Сергей Климов.

При новых курсах популярные игры в России стоят в несколько раз дешевле, чем в Европе или США. Поэтому компании Valve проще перейти на валютный расчет, чтобы не заниматься постоянным обновлением стоимости. Но все же об окончательном решении Valve будет известно лишь после официальной рассылки.

Сейчас в Steam еще работает праздничный аукцион, а 18 декабря там стартует праздничная распродажа.

If you live in RU and buy games on Steam: buy whatever you wanted to buy and pay in RUB while you can - before the platform switches to USD.