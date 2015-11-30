Центробанк повысил официальные курсы евро и доллара

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк установил официальные курсы валют на 1 декабря. Доллар подорожал почти на 50 копеек – до 66,73 рубля. Курс евро вырос на 26 копеек – до 70,64 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Добавим, что рубль снижается к американской и европейской валютам на Московской бирже третьи торги подряд.

Эксперты объясняют снижение рубля негативным настроем фондовых рынков и падением мировых нефтяных цен. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник снизилась на до 44,75 доллара за баррель. С начала ноября цены упали почти на 10 процентов, отмечает "Интерфакс".