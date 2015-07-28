Доллар на торгах поднялся выше 60 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

В ходе торгов на Московской бирже доллар поднялся выше 60 рублей, евро – почти до 67 рублей, сообщается на сайте ММВБ.

Максимум, который давали за американскую валюту, составляет 60,004 рубля, за евро – 66,98 рубля. Минимум составляет 59,81 и 66,1 рубля соответственно.

Официальные курсы валют на 28 июля ЦБ установил на уровне 58,78 рубля за доллар и 65,08 рубля за евро.

Отметим, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на 10 рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рубля.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.

Ранее m24.ru сообщало, что граждане России массово понесли свои сбережения в банки. По данным ЦБ, только за июль объем вкладов вырос на 500 миллиардов рублей. Всего россияне держат на счетах почти 20 триллионов рублей. Это больше, чем все доходы бюджета.

В то же время ставки по срочным депозитам сейчас постепенно снижаются и становятся менее выгодными. Это связано с тем, что инфляция стабильно уменьшается и экономика, как выяснилось, просела не так глубоко, как казалось еще полгода назад.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках страны сейчас почти 11 процентов, причем в январе она была больше 15 процентов.