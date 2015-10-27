Курс доллара на Московской бирже превысил отметку 65 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 2,09 рубля – до 65,06 рублей впервые с 6 октября. Курс евро поднялся на 2,14 рубля – до 71,79 рубля.

Ранее m24.ru сообщало, что Центробанк установил официальные курсы валют на 28 октября. Доллар подорожал на 1 рубль – до 63,5 рубля. Евро прибавил 1 рубль 20 копеек, достигнув уровня 70 рублей 21 копейки.

Накануне американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 12.50 27 октября торгуется на уровне 47,3 доллара за баррель.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время курс рубля будет очень нестабильным. Он призвал россиян готовиться к колебаниям валютного курса.

По его словам, курс рубля сильно зависит от стоимости нефти. "Скорее всего, в ближайшие годы мы вряд ли увидим высокие цены на нефть, но я не удивлюсь, если ситуация в экономике стабилизируется", – отметил банкир.