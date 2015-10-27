Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 13:04

Экономика

Официальный курс доллар превысил 63 рубля, евро – 70 рублей

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Центробанк установил официальные курсы валют на 28 октября. Доллар подорожал на 1 рубль – до 63,5 рубля. Евро прибавил 1 рубль 20 копеек, достигнув уровня 70 рублей 21 копейки, сообщается на официальном сайте регулятора.

Накануне американская и европейская валюта также выросли в цене – на 52 и 22 копейки соответственно.

Ослабление рубля происходит на фоне снижения цен на нефть. Так, сырье марки Brent по данным на 12.50 27 октября торгуется на уровне 47,3 доллара за баррель.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8-3,9 процента.

