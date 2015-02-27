Официальный курс доллара подорожал на полрубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Банк России понизил курс евро на 29 копеек до 68,85 рубля, сообщает пресс-служба ЦБ. Американская валюта, напротив, прибавила 56 копеек и составила 61,27 рубля.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк готов повысить коэффициенты риска для валютных ипотечных кредитов, чтобы сделать их "запретительными" для банков. Об этом заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"ЦБ уже предпринял меры по дестимулированию банков выдавать валютную ипотеку. Сейчас банкам стало в 1,5 раза дороже с точки зрения капитала выдавать валютную ипотеку, чем рублевую. Мы этот коэффициент готовы повысить и дальше для того, чтобы практически валютная ипотека была запретительной", - сказала Набиуллина.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%.

Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.