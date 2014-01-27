Курс евро обновил исторический максимум, достигнув 47,5 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 28 января, вырос почти на 60 копеек.

Таким образом, курс иностранной валюты обновил исторический максимум, впервые подорожав до 47,49 рублей.

В то же время Банк России поднял курс доллара на 45 копеек до 34,7 рублей.

На валютных торгах Московской биржи курс евро 27 января также обновил исторический максимум, достигнув 47,6 рублей.

Курс рубля еще на прошлой неделе значительно упал и к доллару и к евро. Тогда же европейская валюта установила исторический рекорд. Причем эксперты полагают, что иностранная валюта продолжит расти.