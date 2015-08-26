Официальный курс евро снизился на один рубль

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Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 27 августа. Доллар подешевел на 63 копейки - до 69 рублей 31 копейки, евро - почти на рубль до 79 рублей 73 копеек, сообщается на сайте регулятора.

Рубль начал расти уже на открытии торгов на Московской бирже в среду. Накануне отечественная валюта тоже существенно укрепилась к доллару и евро, отыграв большую часть потерь понедельника.

Напомним, во время торгов 24 августа курс доллара впервые с января превысил 71 рубль, евро взлетел выше 81 рубля.

Экономисты объясняют скачок валют резким падением цены на нефть. В понедельник утром на торгах сырье марки Brent опустилось ниже 43 долларов за баррель. По словам экономического обозревателя канала

"Москва 24" Дениса Елаховского, нефтяной кризис может продлится несколько месяцев и, возможно, и курсы валют могут вернуться к показателям декабря прошлого года.