Курс доллара впервые с начала года упал ниже 58 рублей

Курс доллара в ходе торгов на московской бирже впервые с начала года упал ниже 58 рублей – до 57,45 рубля, сообщается на сайте торговой площадки. Европейская валюта упала до отметки в 63,55 рубля.

Как сообщается на сайте Центробанка, официальный курс доллара на среду, 25 марта, составляет 58,77 рубля, а евро – 64,34 рубля.

Отметим, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля. За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14%.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.