Евро подорожал до 47 рублей

Евро превысил исторический максимум за 5 лет

Евро вырос до 46,9 рублей. Такой официальный курс европейской валюты установил Центробанк на 26 января.

При этом на Московской бирже евро подорожал на 55,8 копейки до 47,26 рублей, обновив максимум за 5 лет. Курс доллара превысил 34 рубля. Эксперты отмечают, что евро превысил исторический максимум. Последний максимум по стоимости доллара был в 2009 году.

Однако такой рост иностранной валюты и падение рубля вполне ожидаемо, рассказал в эфире радио "Москва FM" экономист, аналитик Степан Демура.

Аналитики объяснили падение курса рубля слабой макроэкономической статистикой из Китая, после публикации которой началась продажа высокорисковых активов, в том числе валют развивающихся стран.

"Американский доллар начал стадию укрепления. Все остальные валюты начнут падать по отношению к нему", - сообщил Степан Демура. Он также прогнозирует рост курса доллара до 43 рублей. По словам Демуры, это может произойти уже в текущем году.

Эксперты прогнозируют дальнейшее обесценивание рубля, если на валютном рынке не будет достаточного предложения долларов и евро.