Официальный курс доллара вырос до 57,35 рубля, евро – до 62,93 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк поднял официальные курсы доллара и евро на 24 июля, сообщается на сайте регулятора.

Доллар подорожал на 33 копейки – с 57,02 до 57,35 рубля. Евро вырос на 54 копейки – с 62,39 до 62, 93 рубля.

Отметим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.